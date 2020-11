Canyon Commuter:ON, une nouvelle manière de se déplacer en ville

Avec l’explosion des vélos mécaniques et électriques depuis plusieurs mois, les constructeurs proposent de nouvelles solutions à cette demande grandissante. Numéro un mondial de la vente directe, Canyon fait partie des marques les plus innovantes de l’industrie du cycle. Elle propose deux nouveaux vélos électriques urbains : le Commuter:ON et le Precede:ON. Grâce à des moteurs efficients, des équipements intégrés et un design dynamique, ces deux modèles facilitent la circulation en ville

Extension de la gamme Commuter, le Commuter:ON a un design classique décliné en trois coloris et deux types de cadre en aluminium (cadre berceau et cadre traditionnel). A 17,2 kilos en taille M (batterie amovible incluse), le vélo peut facilement prendre place dans les transports publics ou être porté dans les étages d’un immeuble. Un poids inférieur à la moyenne et à donc à ses concurrents.

Il bénéficie d’un système électrique Fazua Evation, léger et compact, qui fournit une batterie de 250 Wh pour une autonomie de 75 kilomètres. Le Commuter:ON est équipé d’une transmission Shimano XT à 12 vitesses et de freins à disque hydrauliques Shimano MT200. À l’avant, la lumière LIGHTSkin Ultra Mini éclaire la route tandis que le système Supernova E3 Tail Light 2 situé à l’arrière signale sa présence aux autres usagers. L’éclairage tire son énergie de la batterie. Un écran intégré s’ajoute à ce Commuter:ON, tout comme la selle Canyon Sport Saddle EP1249, un porte-bagages arrière capable de supporter un poids de 15 kilos maximum.

– Prix : à partir de 3299 euros

– 4 tailles : du S au XL

– Poids : 17 kg

– Moteur : Fazua Evation

– Autonomie : 75km (varie en fonction du poids du vélo et du cycliste)

– Capacité de la batterie : 250 Wh

– Assistance maximale : 250 W

– Vitesse maximale : 25 km/h

– Eclairage avant : LIGHTSkin Ultra Mini

– Eclairage arrière : Supernova E3 Tail Light 2