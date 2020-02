Canon Selphy Square QX10, l’impression au carré

Les supports physiques semblent toujours menacés, mais on aime quand même toujours autant imprimer ses photos. Cette Selphy Square QX10 alimenté par batterie de Canon entend rendre leur impression aussi simple que possible. Le dernier ajout à la ligne Selphy imprime des clichés carrés (2,7 x 2,7 pouces) directement à partir de votre smartphone, en environ 42 secondes. Selon Canon, ces tirages résistent aux effets de la décoloration jusqu’à 100 ans. Le papier photo carré XS-20L de la société (vendu séparément) propose un dos autocollant et un bord pour les légendes manuscrites. Ou si vous préférez une approche plus numérique, l’application Selphy Photo Layout vous permet de personnaliser vos photos avant de les imprimer. Le Canon SELPHY SQUARE QX10 sera disponible en mars prochain.