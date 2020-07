Canon EOS R5, l’hybride qui filme en 8K

Et le R6 moins cher n’est pas mal non plus… Canon nous dégaine son nouvel EOS R5 (à partir de 4499 €). Un prix justifié vu ses caractéristiques. Nous savions déjà qu’il serait capable de filmer des images 8K et jusqu’à 20 images fixes par seconde. Mais maintenant, nous savons aussi qu’il embarquera un capteur de 45 MP, que Canon estime être le meilleur de tous les temps, un processeur Digic X qui permet une mise au point automatique ultra rapide et une stabilisation d’image 5 axes intégrée. Même le viseur électronique est top, avec 5,76 millions de points – plus que tout autre appareil photo Canon. Si c’est trop pour vos compétences de capture, l’EOS R6 est quasi moitié moins cher et livré avec un capteur de 20,1 MP et filme en 4K. Le Canon EOS R5 sera disponible à partir du 30 juillet, le R6 suivra le 27 août.