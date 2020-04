Cannondale présente son nouveau Mavaro Neo

Cannondale lance son tout nouveau Mavaro Neo, un VAE urbain élégant et puissant, conçu pour permettre à tous les cyclistes de rouler en toute facilité et tout confort dans les rues de la ville, et au-delà.

Le large cadre en col de cygne du Mavaro Neo facilite la montée et la descente de vélo, tandis que l’expertise de Cannondale dans le domaine de l’aluminium permet de proposer un vélo robuste, durable et fiable. Conçu pour offrir l’expérience de pilotage la plus agréable possible, le Mavaro Neo est doté de la célèbre fourche sus- pendue HeadShok de Cannodale, qui lisse les bosses, ainsi que d’une potence réglable intégrée, d’une tige de selle suspendue et de pneus adhérents. Grâce à sa maniabilité extrêmement fiable, à sa position de pilotage tête haute et à ses fonctionnalités de sécurité intuitives comme les feux de circulation intelligents intégrés et le système radar Garmin qui avertit les cyclistes des véhicules et des autres cyclistes qui s’approchent par derrière, le Mavaro Neo est la quintessence du vélo urbain d’exception.

Grâce aux moteurs Bosch, les meilleurs du marché, et aux batteries puissantes et de grande autonomie dis- simulées dans le tube diagonal qui permettent aux cyclistes de rouler en ville sans effort, de transporter tout ce dont ils ont besoin, et de graver n’importe quelle colline. Avec son système d’assistance permettant de conserver des sensations naturelles et son autonomie de 120 km en une seule charge, le Mavaro Neo offre la possibilité, à chaque cycliste, de prendre du plaisir aussi bien lorsqu’il fait ses courses que lorsqu’il part à l’aventure.

Tout est facile avec le nouveau Mavaro Neo. Le port de charge est installé, de façon pratique, sur le haut du cadre, tandis que des fixations pour porte-bidon ont été placée sous le cintre, pour que le bidon soit toujours à portée de main. Deux modèles sont équipés du système de transmission à courroie carbone Gates, silen- cieux, propre, et quasiment sans entretien, et le modèle haut de gamme est doté de la transmission variable Enviolo. Le cycliste peut ainsi changer très facilement de vitesse, en un simple geste, en toutes circonstances (en roue libre, pendant le pédalage, et même à l’arrêt à un feu). Tous ces avantages font de cette transmission le système idéal pour un vélo urbain et de loisirs.

Aux allures modernes, au confort raffiné, à la fiabilité intégrée et à l’assistance puissante, le nouveau Mavaro Neo de Cannondale est le vélo métropolitain réinventé.



La gamme Mavaro Neo est disponible des versions 1 à 5 et 5+ à partir de 3799 € pour la version 5+ et jusqu’à 5999 € pour la version 1, dans les tailles S, M et L.