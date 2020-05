Campfire Audio Ara, un son et un design musclés

Si vous faites partie de ce petit club de personnes qui ont besoin de sept drivers à armature dans un minuscule écouteur, Campfire Audio a vraiment vu votre arrivée. Ses écouteurs Ara sont le modèle le plus ambitieux de la marque à ce jour, et tout audiophile vous dira que la quête du nirvana audio est nécessairement onéreuse. Ces Ara sont donc construits en titane, et devraient donc être légers. Et ! près de 1500 €, les faire tomber dans la rue à l’heure de pointe serait tout simplement désastreux. Campfire a également actualisé sa gamme existante avec ses Andromedas bénéficiant d’une nouvelle chambre acoustique, et ses Solaris, maintenant 20% plus petit avec une finition entièrement noire.