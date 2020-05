Call of Duty : Modern Warfare 2 – Une campagne remastérisée sur Xbox One et PC

Une des expériences les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo est maintenant disponible sur Xbox One et PC. Call of Duty : Modern Warfare 2. Une campagne Remasterisée est disponible dès maintenant, une version entièrement améliorée de l’aventure solo acclamée par la critique. Le jeu comprend la campagne complète avec de superbes visuels haute définition – jusqu’à la résolution 4K et prise en charge du HDR sur console; ainsi qu’un framerate illimité en plus du support de moniteur ultra large sur PC via la plateforme Battle.net de Blizzard.



Les joueurs qui achètent Call of Duty: Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée recevront également, le pack Ghost Underwater Demo Team Classique pour Call of Duty: Modern Warfare, qui comprend l’Opérateur Ghost et son apparence classique UDT, inspiré par le niveau de la campagne “La seule journée paisible, c’était hier…” qui consistait à prendre part à une tentative de sauvetage d’otages depuis une plate-forme pétrolière dans l’arctique. Le pack contient également deux plans d’armes, un porte-bonheur d’arme, une nouvelle exécution, une réplique, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveaux du Passe de Combat, le tout en accès immédiat dans Call of Duty: Modern Warfare et dans le récemment sorti Call of Duty: Warzone.