Call of Duty League : la Paris Legion Home Series en direct ce week-end

La Call of Duty League (CDL) est de retour pour son 10e week-end d’action, lors duquel Paris Legion accueille virtuellement pratiquement toutes les équipes en tête du classement de la CDL. Avec Toronto Ultra, Optic Gaming Los Angeles, Atlanta Faze, New York Sublines, London Royal Ravens, Florida Mutineers et Dallas Empire, tous en lice pour la première place, l’événement s’annonce d’ore et déjà explosif.

Le tournoi a lieu jusqu’au 21 juin et pourra être suivi uniquement sur YouTube Gaming. Le match d’ouverture du tournoi a vu les Paris Legion affronter les Florida Mutineers ce vendredi. Le 2e jour de compétition débutera samedi à la même heure et le dernier jour de compétition ainsi que les matchs finaux auront lieu le dimanche 21 juin à partir de 19 h.

Que s’est-il passé la dernière fois ?

Les Florida Mutineers ont été couronnés champions de la série Minnesota Røkkr Home Series dans l’un des tournois les plus mouvementés de la saison. Les Mutineers ont joué plusieurs matchs serrés, mais ont finalement réussi à battre les Chicago Huntsmen, les Los Angeles Guerrillas et les Dallas Empire, rencontrant Atlanta Faze en finale. Au final, les Mutineers se sont avérés être la meilleure équipe en prenant la première place et 50 points CDL. Ce résultat signifie que les Mutineers sont désormais à la 4e place du classement CDL, dans la foulée de Dallas Empire. Atlanta Faze est à nouveau en tête de la ligue avec 200 points, avec seulement 50 points séparant la 4e et la 1ère place, il y a tout à jouer pour ce week-end.