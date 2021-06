Cabasse propose une promo exceptionnelle pour l’Euro

Cabasse propose, à l’occasion de l’Euro une offre de remboursement de 300 € pour tout achat de deux enceintes connectées actives haute résolution The Pearl Akoya, entre le 1/06/2021 et le 30/06/2021 inclus. De quoi rendre plus intense les émotions en famille autour des matchs de ce Championnat d’Europe 2021 avec un son d’une puissance et clarté dignes de l’armada offensive de l’équipe de France.

Récompensée par un Diapason d’Or début 2021,Cabasse a réussi avec THE PEARL AKOYA, une prouesse technologique. : développer dans un moindre volume, la première enceinte dotée de trois haut-parleurs coaxiaux avec un système automatique de correction de salle pour un son pur, sans coloration ou distorsion sur toute la bande passante (30hz à 27Hz) permettant de libérer la musique, les films ou les évènements sportifs, des contraintes techniques pour qu’ils ne soient plus qu’émotion. The Pearl Akoya est doté d’unWoofer de 17 cm, permettant une excursion linéaire de20 mm, et offrant un niveau de basse exceptionnel et un niveau sonore de 115 dB, phénoménal pour une enceinte aussi compacte.THE PEARL AKOYA est aussi équipé du mode TV/direct qui lui permet d’être synchronisé avec le son de votre téléviseur et de retransmettre en temps réel,ce qui est parfaitement adapté aux évènements sportifs et aux films à sensation.

Sa forme sphérique et son design, évoquent, à la fois la douceur, la pureté. et la puissance, pour une cohérence spatiale incomparable.Ses matériaux nobles subliment la performance : pas moins de 6 couches de laque sont nécessaires pour obtenir le meilleur rendu dans les 2 finitions possibles : noire métallique anneau pur chromium, ou blanc nacré anneau argenté, mais aussi membranes en carbone, dissipateur et haut-parleur en aluminium, double coque renforcée avec finition brillante et grille métallique aimantée au logo Cabasse… font de l’enceinte The Pearl Akoya, une beauté de technologie.

Elle est dotée de la connectivité Bluetooth et Wifi, s’intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous les fichiers audio: du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC, qu’ils soient stockés sur des disques durs ou des ordinateurs, qu’ils soient proposés par des radios internet ou des services de musique en ligne directement accessibles dans l’application StreamCONTROL (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal…).

The Pearl Akoya est disponible en noir métallique ou en blanc nacré au prix public indicatif de 1490 € l’unité et comprend un sac de transport sur mesure, un câble d’alimentation en tissu, un adaptateur Jack 3.5 mm et micro-USB.