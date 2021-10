Cabasse présente Pelegrina et Keshi, ses nouvelles Pearl

Fin septembre, à l’occasion des 70 ans de la marque, Cabasse présentait ses dernières enceintes haut de gamme, The Pearl Pelegrina. En cette fin d’année, c’est une solution ultra compacte que la marque présente : The Pearl Keshi, un système 2.1 connecté haute résolution.

The Pearl Keshi fait référence à des petites perles naturelles provenant de Tahiti et des mers du sud. Ce nouveau système 2.1 réunit toutes les qualités des solutions connectées Haut de gamme Cabasse, pour un ratio performances acoustiques (scène sonore, image stéréo, timbre, etc..) /ultra miniaturisation des plus impressionnants. Il se compose d’un caisson connecté et de deux satellites au design original, en suspension, limitant ainsi la transmission des vibrations au sol.

Les satellites de The Pearl Keshi, sont dotés d’un tout nouveau haut-parleur breveté. Alimentés par un amplificateur de 2×300 watts, le design de ces haut-parleurs large bande permet un débattement important et une forte tenue en puissance qui se traduisent par une grande dynamique.

Sa membrane ultra fine de 50 micromètres, ainsi que l’ensemble des éléments du Haut-Parleur, le moteur en néodyme et le traitement DSP associé (en constante amélioration depuis 15 ans), contribuent à permettre une restitution fidèle des timbres et une excellente homogénéité spectrale. Avec un système connecté 2.1 si minimaliste la qualité du son et l’effet produit ne laisseront pas indifférents avec une puissance totale de 1050 Watts RMS (300 watts pour chaque satellite et 450 W pour les basses) pour percevoir toute la dynamique de vos musiques préférées, des sons les plus subtils aux éclats les plus percutants, sans écrêtage ni distorsion.

Avec deux satellites de format minimaliste (8 cm de diamètre) et un caisson de basses connecté compact (22 cm de diamètre) The Pearl Keshi, s’installe avec discrétion dans n’importe quelle pièce de vie, bureau ou chambre.

Ce nouveau système s’intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous les fichiers audio : du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC. Il se connecte aussi bien à des sources traditionnelles type platine disques, CD, NAS…qu’aux services de musique en ligne (Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer, Web radios…). Enfin, THE PEARL KESHI vous procura aussi plus de frissons lors de vos séances « cinéma » via une connexion en

optique au téléviseur. Côté connectique, le système propose des entrées/sorties Optique/ mini jack / Ethernet / USB.

The Pearl Keshi, disponible fin octobre 2021, 2490 €