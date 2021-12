Cabasse annonce la compatibilité AirPlay de toute la gamme The Pearl

Et au passage la rétrocompatibilité de tous les systèmes connectés Cabasse…

Détenteur de la plus large gamme d’enceintes connectées haut de gamme du marché, Cabasse annonce la compatibilité de toute la collection THE PEARL, dont les plus récentes, THE PEARL KESHI (système 2.1) et THE PEARL PELEGRINA (Masterpiece créée pour les 70 ans de Cabasse), avec AirPlay, pour le plus grand plaisir des utilisateurs Apple. Cette évolution, renforce un peu plus le positionnement unique et l’avance technologique de Cabasse Group (ex AwoX) en matière de convergence entre les différentes plateformes, protocoles WiFi et Audio connectée Haute-Résolution.

Effective depuis ce jour, cette mise à jour logicielle automatique a été déployée sur toutes les enceintes, soit 9 systèmes haut de gamme connectés à Internet

et utilisés partout dans le monde. Elle permet dès à présent, à l’ensemble des utilisateurs de visualiser leurs enceintes dans les interfaces AirPlay de leurs produits Apple avec la nécessité pour les iPhones de disposer d’une version en iOS 13.4 minimum. Cabasse offre ainsi à tous les possesseurs de systèmes THE PEARL actuellement en utilisation, la connectivité AirPlay2 et ce sans avoir à changer de système. De plus, cette compatibilité AirPlay s’applique aussi à tous les produits de la gamme streaming (Wifi) Cabasse

Enfin, lorsqu’un utilisateur possède un système connecté Wifi Cabasse (STREAM) plus ancien, et une enceinte de la COLLECTION THE PEARL, il peut grouper ses deux enceintes dans l’application Cabasse afin de redistribuer AirPlay sur ses deux enceintes simultanément.

Pour diffuser ses musiques/fichiers audio en AirPlay depuis un iPhone ou iPad vers les produits connectés Cabasse, il suffit de se rendre dans la partie « centre de contrôle » de son appareil et de cliquer sur l’icône AirPlay. L’utilisateur peut aussi diffuser l’audio d’un Mac vers les produits Cabasse (réglages à effectuer dans Préférences système/son/cliquer sur AirPlay) et lire des flux audio AirPlay à partir de certaines applications iOS, comme Apple Music. Il est possible d’appuyer sur un ou plusieurs produits Cabasse pour diffuser le même flux audio sur tous les produits utilisant AirPlay. Dans le cas où deux enceintes Cabasse sont utilisées en stéréo dans la même pièce, il est préférable de grouper les deux enceintes dans l’application Cabasse StreamCONTROL, plutôt qu’en utilisant la fonctionnalité multiroom d’AirPlay, tout cela afin de pouvoir bénéficier d’une écoute en stéréo Cabasse prend en charge le streaming audio via AirPlay 2 à partir de n’importe quel appareil répertorié dans l’article sur la configuration système requise pour Airplay d’Apple. Il est également possible d’utiliser AirPlay 1 pour diffuser un contenu audio du système depuis macOS vers Cabasse.