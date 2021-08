B&W relooke son enceinte colonne phare, pour plus que votre salaire annuel

Un ensemble coûteux n’est en soi pas nouveau pour les audiophiles. Mais il faut un engagement sonore sérieux pour débourser le salaire annuel moyen sur un ensemble de haut-parleurs. Conçu comme un cousin Art déco de Dalek, la B&W 801 D4 (35 000 €) fera beaucoup pour exterminer votre solde bancaire. Mais cette dépense vous apportera des composants haut de gamme : cette 801 D4 déploie un cadre composite minimaliste pour éliminer les mouvements d’air imprévisibles. Vous obtenez également une tête de turbine tout en aluminium, une plaque de base en acier et un socle en aluminium solide pour une rigidité et un amortissement extrêmes. Trop de métal pour votre pièce ? Cette série 800 mise à jour propose une gamme d’unités sur pied et sur pied, et il y a quelque chose pour tous les budgets. À condition que votre budget commence à environ 5000 €…