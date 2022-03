Burton / Virgil Abloh : entre mode et snowboard

Burton présente sa deuxième collaboration avec le célèbre artiste, designer et visionnaire récemment disparu, Virgil Abloh.

Imaginée lors de ces deux dernières années, la collection Burton / Virgil Abloh décline 10 planches de snowboard exclusives mises aux enchères digitales dès aujourd’hui à partir de 18h00 via GiveSmart. Tous les fonds récoltés seront reversés au programme Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund, visant à favoriser l’équité et l’inclusion au sein de l’industrie de la mode, en offrant des bourses académiques aux étudiants issus de diversités visibles. Ce manifeste résonne également avec l’engagement de Burton pour plus de justice, d’équité de diversité et d’inclusion au sein de sa communauté, son entreprise et dans le sport.

Virgil Abloh a grandi dans l’amour du snowboard et, en 2017, s’est rendu au siège social de Burton dans le Vermont, à l’occasion d’une collaboration avant-gardiste entre Burton et sa marque Off-White pour une ligne exclusive de vêtements outdoor pour femmes. Suite au succès de ce premier rapprochement, les discussions étaient relancées fin 2020 pour de futurs projets communs. « Il était très important pour Virgil que sa prochaine collaboration avec Burton défende une cause, qu’elle partage un message plus large et qui lui tienne à cœur. Il a donc écrit un manifeste pour guider la collection », déclarait Adrian Josef Margelist, directeur de la création chez Burton. « Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, des concepteurs de snowboards aux chefs de projet en passant par les rideurs lors des séances photo, ont eu à cœur d’honorer les paroles et la volonté de Virgil. Il est devenu notre manifeste, notre mantra, notre motivation ».

Les rideurs du team Burton sont bien alignés avec cette vision : « Le manifeste le dit bien :

ce n’est pas seulement une idée, cela va bien au-delà. Ce phénomène est là sous nos yeux,

dans nos conversations et la société. Nous voulons faire évoluer le snowboard dans ce

sens. Comme Virgil, il faut se positionner en gardien du temple de la diversité et ouvrir les

portes encore plus grand pour y accueillir tous ceux qui veulent faire partie de cette culture », déclare Brolin Mawejje. « J’essaie de laisser un impact sur les snowboardeurs un peu

partout comme Virgil l’a laissé sur moi. Échanger, s’étonner. Prendre le temps de parler, se

connaître et se reconnaître, ça signifie tellement, tellement de choses », ajoute le rideur Zeb Powell.

Le 22 mars, une collection en édition limitée de snowboards, boots et fixations conçues avec Abloh sera disponible à l’achat sur burton.com. Pour célébrer la vie et l’héritage de

Virgil Abloh, Burton fera un don de 300 000 $ sur trois ans à des causes soutenant les diversités visibles aux États-Unis et partout dans le monde du snowboard. Les enchères débuteront à 1977 $ – clin d’œil à l’année de création de la marque par Jake Burton. La vente aux enchères numérique sera visible dans le monde entier, mais une carte de crédit américaine et un numéro de téléphone du même pays seront nécessaires pour participer.