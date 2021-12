Brugal 1888, un coffret de rhum en édition limitée pour la fin d’année

La maison Brugal lance pour cette fin d’année un coffret cadeau mettant à l’honneur Brugal 1888. Rond, riche et équilibré, ce rhum dominicain s’invite sous le sapin dans un coffret dégustation inédit. Idéal à offrir aux amateurs de rhum, experts ou néophytes, il séduira toutes les papilles !

Ce coffret en édition limitée contient une bouteille de rhum Brugal 1888, à déguster seul ou en cocktail, ainsi qu’un service de 2 verres à l’effigie de Brugal 1888 pour un moment d’évasion à partager. Avec sa robe à la couleur ambrée riche, le rhum Brugal 1888 offre au nez des notes de fruits rouges, raisins secs et dattes complétées par un boisé épicé, avec une touche de cannelle. À la dégustation, cet élixir chaud et gourmand révèle des saveurs de vanille, de fruits rouges et fruits secs, réhaussées par des notes de cacao et d’épices. La finale en bouche est remarquablement longue et élégante, avec un soupçon de miel.

Brugal 1888, 59,90 € dans les boutiques La Maison du Whisky, dans une sélection des meilleurs cavistes et sur whisky.fr