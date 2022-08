Brompton X The Social Food s’invite à Paris

Brompton annonce une collaboration inédite avec l’un des duos les plus en vue de la foodosphère, The Social Food, incarné par Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi.

S’adressant à un public cosmopolite à la recherche de nouvelles façons de profiter de la ville sans frontière entre culture, divertissement et style de vie, la marque britannique avant-gardiste s’est naturellement rapprochée de l’esthète duo originaire de Perpignan et parisien d’adoption, déjà accroc à l’univers pointu de Brompton. Sur leurs vélos pliants, ces deux autodidactes à l’œil aiguisé ont sillonné les rues des plus grandes métropoles afin de nourrir leur curiosité pour la gastronomie sous toutes ses formes. Sur leurs réseaux sociaux, leur communauté s’affole au moindre partage de leurs contenus, à la fois poétique et épuré, faisant la part belle aux mises en scène léchées, aux secret spots parisiens et aux recettes inspirées de leurs origines asiatiques et nord-africaines.

Dès maintenant et jusqu’à fin septembre, Brompton et The Social Food développeront une série de contenus autour de l’art du pique-nique révélant à leurs communautés les meilleures adresses parisiennes pour profiter des joies culinaires de la capitale à emporter sur son vélo et à déguster sous les arbres. La marque britannique et le duo de foodistas unissent également leurs forces pour co-créer un produit inédit qui sera prochainement révélé et disponible d’ici la fin de l’année uniquement à la boutique Brompton Junction à Paris.

travail, au même titre que nos appareils photo ou nos téléphones. Il n’y a pas une

journée où l’on ne se déplace pas dans Paris en Brompton que ce soit pour un rendez-vous ou pour préparer nos shootings. Le petit plus, c’est le panier fixé à l’avant du vélo qui permet de le transformer en caddie, une vraie valeur ajoutée lors nos courses », affirment Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi.

« Avec Brompton, nous avons embrassé une certaine liberté et élargi notre champ des possibles. Nous sommes libres d’aller où l’on veut, à l’heure que l’on veut, sans prise de tête. Et surtout sans se soucier du retour, car quoi qu’il arrive nous pouvons toujours plier nos vélos, les faire rentrer dans le coffre d’un taxi ou même les emporter dans les transports. Ils sont devenus des indispensables de nos voyages et week-ends car ils nous permettent de découvrir une ville dans ses moindres recoins tout en créant une expérience plus immersive : c’est un vrai avantage quand nous partons pour 48h à la découverte d’une nouvelle culture culinaire pour un reportage. Nous avons également remarqué que le simple fait de plier le vélo attire l’attention et suscite de la curiosité, ce qui crée des liens partout où nous allons. Brompton incarne définitivement un mode de vie qui nous ressemble, et nous sommes très heureux de collaborer avec cette

belle marque. »

Ce partenariat « s’inscrit dans notre volonté d’inciter nos utilisateurs à partir à l’assaut de leurs villes pour en découvrir les moindres recoins et leur insuffler les joies de la mobilité grâce à notre vélo pliant iconique », déclare Thomas Brunet, responsable marketing France. « Shirley et Mathieu ont une façon unique de parcourir la ville et d’en découvrir tous ses secrets. Nous sommes impatients de voir cette collaboration prendre vie et de les aider à partager leur passion

