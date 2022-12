Brompton signe son millionième vélo

Tout juste 47 ans après son invention, l’iconique fabricant anglais Brompton vient de construire son millionième vélo pliant dans son usine de Greenford, à l’ouest de Londres.

Pour marquer comme il se doit cette étape clé dans l’histoire de la marque, cette millionième pièce offre un design particulier inspiré d’un des modèles originaux de Brompton, le « Mark One ». Au programme : un cadre rouge, des composants argentés, un marquage « million » unique, une plaque d’identification et des points de contact en aluminium. On y retrouve également les signatures d’Andrew Ritchie, fondateur et inventeur du vélo Brompton, et de Will Butler-Adams, l’actuel PDG. Mais ce n’est pas tout. Dès sa sortie d’usine, le vélo partira pour une longue tournée qui passera par 16 villes du monde. L’objectif ? Offrir l’opportunité aux milliers de membres de la communauté Brompton de rouler avec tout au long de 2023.

« C’est un moment magique dans l’histoire de Brompton et nous voulons le célébrer avec ceux qui ont rendu tout ça possible », a fait savoir Will Butler-Adams. « Depuis le tout premier modèle en 1975, un Brompton est fait pour être utilisé, cela ne change pas avec ce vélo. Plutôt que de l’exposer, nous voulons qu’il descende le Mall à Londres, qu’il traverse Orchard Road à Singapour, qu’il longe la Seine à Paris. Qu’il explore et évolue à travers les villes comme il est censé le faire depuis toujours. Personne n’est mieux placé pour le faire que notre communauté que nous invitons à venir rouler avec le vélo dans le cadre d’une tournée à travers le monde. L’occasion également pour nous de mettre en lumière cette conviction que nous avons depuis longtemps : celle de croire qu’en adoptant ensemble la différence, les possibilités sont infinies – cela inspire de nouvelles façons de faire les choses, et se traduira par des événements, des discussions et des histoires partagées. Notre communauté, nos amis et nos voisins sont tous invités à célébrer avec nous le fait d’être ‘tous ensemble différents’. »

Ainsi, cet événement s’inscrira dans le cadre de la campagne « All Together Different », une initiative visant à célébrer non seulement les différentes façons dont les vélos Brompton s’intègrent dans nos vies, mais aussi la communauté qui utilise ces vélos et une conviction collective que les villes ont un avenir différent – plus vert, plus connecté, plus actif -, unavenir propulsé par les vélos. À chaque étape de cette tournée, Brompton organisera une sortie sur le millionième vélo, ainsi que des discussions spécifiques à chaque stop sur la meilleure façon de bâtir les villes.

Ce millionième modèle sorti de l’usine Brompton est le résultat de développements passionnants pour la marque depuis quelques années avec notamment le lancement de ses dernières innovations produits, T Line, son premier modèle entièrement en titane, et l’Electric P Line, le vélo électrique le plus léger jamais conçu, parallèlement à l’annonce de la construction d’une nouvelle usine à Ashford, dans le Kent, en 2028.

