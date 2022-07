Brompton P Line Electric, le chic électrique pliant

Brompton avait lancé la version électrique de son iconique vélo pliant en 2020. Beaucoup plus léger que les vélos électriques du marché, mais aussi moins sujet aux vols grâce à sa portabilité, cette proposition survoltée de la marque britannique avait visé juste pour séduire son cœur de cicle urbain. Deux années de recherche et de développement plus tard, Brompton vient de dévoiler le P Line Electric, son vélo électrique le plus léger jamais conçu grâce à son cadre arrière en titane et son système de transmission nouvelle génération à 4 vitesses. Une prouesse de technologie qui va bientôt faire des émules sur le bitume des grandes villes…

Avec son poids de 12,7kg, ses composants en titane et cette nouvelle transmission accessible sur une seule et même manette, le P Line Electric offre de nouvelles sensations de conduite, entre fluidité et stabilité. Atteignant les 25km/h sur 3 niveaux d’assistance, le P Line Electric permet d’effectuer 70km sur une seule charge grâce à sa batterie amovible ultra-simple d’utilisation. Côté look, le P Line Electric affiche des finitions métalliques 3D épurées dans les coloris Storm Grey et Midnight Black, dont chaque pigment est composé et appliqué dans le respect de l’environnement et de l’énergie grâce à l’utilisation de sources 100% renouvelables dans l’usine Brompton à Londres.

Brompton P Line Electric en Midnight Black & Storm Grey, 4195 € pour la version Urban et 4290 € pour la version Urban avec le kit de roulage supplémentaire.