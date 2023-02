Brompton et CHPT3 co-signent un vélo P Line

Le fabricant anglais de vélos pliants Brompton et la marque de cyclewear CHPT3 présentent la 4e édition de leur collaboration emblématique, apportant au passage une nouvelle dynamique à ce partenariat placé sous le signe du plaisir, de la praticité et de la performance.

Tout en s’appuyant sur l’héritage des éditions précédentes imaginées avec l’ex-coureur professionnel David Millar, le co-fondateur de CHPT3, ce nouveau vélo offre des améliorations techniques par rapport au modèle P Line avec une fourche avant et un triangle arrière en titane pensés pour la vitesse, sans perte de confort. La transmission a quant à elle été adaptée à toutes les pratiques, des sprints courts aux vitesses soutenues en passant par les côtes ultra raides.

Tous les points de contact entre le cycliste, le vélo et la route procurent légèreté et confort pour optimiser la performance. Le look est épuré, sans garde-boue ni bagage avant, complété par des chambres à air légères, un guidon à profil bas, un système de transmission à 4 vitesses pour rouler sur se faufiler partout, un kit de finition Black Edition et une sacoche de cadre en édition limitée.

Pour mettre ce vélo à l’épreuve, David Millar a parcouru les rues de New York en compagnie des Knight Ryders, un collectif de cyclistes adepte des rides urbains nocturnes.

Vélo Brompton x CHPT3, 3249 €