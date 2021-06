Brompton en mode Liberty

Brompton célèbre l’arrivée de l’été en dévoilant une collaboration inédite et colorée avec Liberty Fabrics pour la saison SS21. Parfait accord entre fonctionnalité et style, cette nouvelle collection de sacs Brompton sera haute en couleurs grâce à l’imprimé emblématique Metropolis de Liberty Fabrics.

En 1875, l’aventureux fondateur de Liberty Fabrics, Arthur Lasenby, a créé une maison de design pionnière et intemporelle sur Regent Street à Soho. C’est précisément 100 ans plus tard, dans la même ville qu’Andrew Ritchie invente le vélo pliant Brompton. Cette collaboration entre Brompton et Liberty Fabrics illustre la passion commune de ces deux marques pour l’innovation et le créatif.

Le design de cette saison nommé « Metropolis », est une ode à Londres, la ville d’origine de ces deux marques. L’imprimé s’inspire des gratte-ciels imposants avec un motif géométrique audacieux et des formes 3D, et présente quatre des silhouettes de sacs les plus célèbres de Brompton, le fourre-tout, le panier, le sac à dos et la pochette zippée.

Spécialement sélectionné dans les archives de 45 000 pièces de Liberty Fabrics, l’imprimé est transposé sur un tissu en polyester sur mesure en Italie, avec un revêtement hautement résistant à l’eau. Chaque sac, conçu pour résister aux intempéries s’accorde parfaitement à l’utilisation quotidienne d’un Brompton en ville.

La collection Brompton x Liberty Fabrics Metropolis est disponible dès aujourd’hui dans les magasins Brompton Junction, en ligne sur www.brompton.com et chez certains détaillants premium Brompton.