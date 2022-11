Brompton dévoile son millésime 2023 de vélos pliants

Brompton, le plus grand fabricant de vélos du Royaume-Uni, lève enfin le voile sur ses modèles 2023.

Après avoir optimisé son offre cette année, Brompton poursuit sa stratégie visant à donner à chaque ligne sa propre identité et moderniser sa palette de couleur pour ses gammes C Line, Electric et C Line. S’appuyant sur la popularité de ses modèles Black Edition, la marque élargit ses pièces noires épurées à toute son offre. Les vélos avec des composants argentés resteront disponibles chez certains revendeurs à travers le monde, et ce jusqu’à épuisement des stocks.

Pour la première fois, l’Electric C Line sera décliné dans toutes les tonalités du C Line, soit dans une gamme de 8 couleurs vives : Matcha Green, Black, Fire Coral, House Red, Racing Green, Cloud Blue, Black Lacquer et Flame Lacquer. Avec cette large gamme de couleurs, assortir son vélo à son style n’aura jamais été aussi simple. Dans un souci de clarté, la gamme C Line n’est désormais disponible qu’en options Urban (2 vitesses) et Explore (6 vitesses), tandis que l’option Utility (3 vitesses) sera progressivement supprimée.

Brompton Electric C Line, à partir de 3250€

Brompton P Line, à partir de 2849 €

Brompton T Line, à partir de 5000 €