Breitling nouveau chronométreur officiel des Tournois des Six Nations

Avant le coup d’envoi de la saison le 5 février, Breitling a annoncé un partenariat de trois ans avec Six Nations Rugby. La marque suisse de montres de luxe deviendra ainsi le chronométreur officiel des Tournois des Six Nations masculin et féminin, des Autumn Nation Series ainsi que des matchs préparatoires à la RWC 2023.

Breitling est devenu le chronométreur officiel des Six Nations, dans le cadre d’un tout nouveau partenariat qui s’étend pour la première fois au championnat des Six Nations féminin. Le Guinness Six Nations, le plus grand championnat de rugby au monde, est réputé pour ses matchs palpitants qui opposent l’Angleterre, l’Irlande, l’Ecosse, la France, l’Italie et le champion en titre, le pays de Galles.

« Nos garde-temps de haute performance inspirent les plus grands exploits en permettant à chacun de vivre sa passion en toute sérénité », déclare Georges Kern, PDG de Breitling. « L’essence même du rugby, c’est de dépasser ses peurs et ses limites. Cela coïncide parfaitement avec les valeurs véhiculées par les montres Breitling.

Breitling et les Six Nations ne partagent pas seulement le même état d’esprit, ils ont beaucoup d’autres points communs. Tous deux visent l’excellence et ont une philosophie axée sur le travail d’équipe, l’inclusivité, l’intégrité et la créativité. Ils partagent également un héritage commun : Breitling a été fondée en 1884, alors que les origines des Six Nations Rugby remontent à 1883, soit une année plus tôt.

Cette saison s’ouvre avec les Guinness Six Nations, qui auront lieu du 5 février au 19 mars. Ensuite, du 26 mars au 30 avril, les joueuses les plus talentueuses d’Europe s’affronteront lors du tournoi féminin, le Women’s Six Nations.

Dans le cadre de sa présence accrue dans le sport, Breitling a accueilli récemment dans son Squad de nouveaux membres locaux originaires des six nations : l’Anglais Kyle Sinckler, l’Ecossais Stuart Hogg, le Gallois George North, l’Irlandais Conor Murray, et les anciens joueurs Vincent Clerc pour la France et Martín Castrogiovanni pour l’Italie. L’ancien capitaine de l’équipe du pays de Galles et actuel présentateur Sam Warburton rejoindra également le Breitling Squad.

La marque horlogère sera également impliquée à chaque minute d’action lors des Autumn Nations Series qui se dérouleront en octobre. Les six équipes européennes accueilleront des nations venues des autres continents, telles que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Argentine et le Japon.

« Le partenariat entre Breitling et les Six Nations Rugby est un moment extrêmement excitant pour toutes les personnes impliquées », déclare Ben Morell, PDG des Six Nations Rugby. « Ce partenariat met l’accent sur une grande première : un chronométreur officiel couvrira le tournoi féminin et un nouveau partenariat englobera toutes les compétitions annuelles des Six Nations Rugby. Tout le mérite en revient aux différentes fédérations qui ont rendu cela possible, et à Breitling qui a apporté son enthousiasme dans tous les aspects de ce partenariat. »