Bowers & Wilkins PX7 S2, une refonte totale de son excellent prédécesseur

Le meilleur Bowers vient de s’améliorer – mais il y a aussi un PX8 à l’horizon…

Bowers & Wilkins a complètement retravaillé son brillant casque PX7 et dévoile son successeur – le PX7 S2. Ce casque affiché à 429 € est disponible en gris, noir et un superbe bleu. Il a été repensés de nombreuses façons, mais ce ne sera pas le modèle phare – Bowers est sur le point de lancer le modèle PX8, qui coûterait environ 100 € de plus. La société affirme qu’il s’agit d’un casque « sans fil de niveau de référence sans restriction » – plus de détails à ce sujet sont à venir, mais cela vaut la peine d’être mentionné au cas où vous recherchez le meilleur que vous pourrez obtenir de la société.

Le PX7 S2 ne doit pas être considéré comme un pas en arrière, bien qu’il soit basé sur aptX Adaptive de Qualcomm plutôt que sur la dernière technologie sans fil sans perte aptX que nous commençons maintenant à voir apparaître.

Le PX7 S2 dispose également de nouvelles unités de pilote de 40 mm avec suppression active du bruit (ANC), 30 heures d’autonomie (une charge rapide de 15 minutes vous donnera sept heures d’utilisation) tandis que la connectivité se compose de l’USB-C habituel pour le chargement et Prise jack 3,5 mm si vous souhaitez utiliser le câble.

Bowers & Wilkins affirme que les nouvelles unités de haut-parleur ont été conçues pour produire une représentation plus précise de ce que vous écoutez, tandis que chaque haut-parleur est incliné dans chaque oreillette pour assurer une distance constante entre l’oreille et toute la surface du haut-parleur.

Bowers change également la façon dont ses écouteurs fonctionnent avec votre téléphone, en utilisant désormais l’application Bowers & Wilkins Music pour coupler, régler l’égaliseur ou la suppression du bruit/la transparence et garder un œil sur le niveau de charge. Bien sûr, vous pouvez régler ce dernier sur l’oreillette du casque lui-même. Les commandes de l’écouteur vous permettent également d’appeler l’assistant vocal de votre téléphone.