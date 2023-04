Bowers & Wilkins embarque à bord de la BMW XM

Pour le lancement de la BMW XM, le Diamond Surround Sound System de Bowers & Wilkins, qui a également été présenté lors du lancement des nouveaux modèles de la BMW Série 7, s’invite à bord.

Inspiré par les enceintes emblématiques de série mythique 800 Series Diamond de Bowers & Wilkins, utilisées dans les studios d’enregistrement du monde entier, notamment les studios Abbey Road à Londres, le système audio du véhicule comprend 20 enceintes haute performance pour offrir un son de très grande qualité à tous les passagers. Bowers & Wilkins a collaboré avec les designers et les ingénieurs du son de BMW Group dès le premier jour du processus de développement du véhicule, afin d’apporter au XM son savoir-faire en matière de reproduction sonore. Ensemble, les équipes d’ingénieurs ont veillé à ce que la position des haut-parleurs du véhicule soit optimisée pour une performance maximale, offrant ainsi une expérience d’écoute inégalée dans le véhicule, précise et fidèle à l’enregistrement original, une philosophie que Bowers & Wilkins appelle le “True Sound” .

Les principales caractéristiques du Diamond Surround Sound System sont cinq haut-parleurs d’ aigus en aluminium, deux haut-parleurs centraux de basse Rohacell sous les sièges avant et deux haut-parleurs d’ aigus Diamond Dome sur les côtés du conducteur et des passagers. Le Diamond Surround Sound System comprend cinq tweeters en aluminium, deux haut-parleurs centraux de basse Rohacell sous les sièges avant et deux tweeters dôme en diamant dans les montants côté conducteur et côté passager, apportant au véhicule la même ingénierie et la même technologie que celles utilisées dans les enceintes Bowers & Wilkins pour la maison. Les tweeters à dôme en diamant haute fréquence ont été soigneusement fabriqués en laboratoire en utilisant le procédé de dépôt chimique en couche de vapeur et à des températures proches de celles de la surface du soleil. Ces tweeters très légers et extrêmement rigides repoussent les résonances indésirables bien au-delà de ce qu’un être humain peut entendre. Ainsi, les tweeters à dôme en diamant créent des aigus réalistes, offrant une précision exceptionnelle avec une distorsion minime, et pour restituer le son de la façon la plus fidèle.

La voiture est également équipée de cinq haut-parleurs Continuum dédiés au registre médium dans les portes avant et arrière, sur le tableau de bord et à l’arrière de l’habitacle, afin de recréer de manière authentique la musique telle que l’artiste l’a conçue. Le XM est le deuxième véhicule BMW à être équipé de membranes Continuum, nées de huit années de développement et d’un énorme pas en avant dans la performance des haut-parleurs dédiés au registre médium. Les grilles de haut-parleurs en acier inoxydable sont pourvues d’un motif exclusif qui s’illumine pour mettre en évidence la qualité sonore remarquable du système.