Bouygues Telecom choisit Samsung pour sa première offre Triple Play dématérialisée

Samsung Electronics France et Bouygues Telecom ont annoncé le lancement de l’offre Bbox Smart TV. Cette offre révolutionnaire fait disparaître le décodeur TV au profit de l’application B.TV+, directement installée dans une Smart TV Samsung 4K UHD. Les clients y retrouveront les services de Bouygues Telecom et profiteront également des contenus Smart TV de Samsung.

Samsung a lancé dès 2011 les premières Smart TV intégrant des applications, avec notamment TF1 Vision puis, quelques années plus tard, la première intégration en live OTT des chaînes de CANAL+ et CANALSAT. Plus récemment, Samsung lançait des chaînes OTT en live 4K UHD avec CANAL+ et RMC Sport. Aujourd’hui, Samsung ouvre à nouveau la voie en s’appuyant sur la puissance de sa plateforme Smart TV pour accompagner Bouygues Télécom dans la dématérialisation de son offre.

.

Avec une Smart TV Samsung, les utilisateurs accèdent directement à l’offre de contenus en 4K UHD la plus large du marché via de nombreuses applications parmi lesquelles Netflix, Prime Vidéo, Disney+, OCS, myCANAL, ou encore Apple TV. Ce catalogue très riche de contenus et de services permet aux fans de ciné-

séries, de sport, de gaming, d’émissions culinaires ou encore de programmes jeunesse de regarder leurs contenus préférés. La plateforme Smart TV de Samsung étant ouverte, il est également possible d’y connecter une enceinte intelligente Google Assistant ou Alexa ou encore partager ses contenus via AirPlay 2.

Les clients accèderont directement aux contenus proposés par B.TV+ avec la même télécommande que celle du TV, sans décodeur ou connectique additionnelle, l’application B.TV+ étant directement intégrée dans le téléviseur.

Les Smart TV Samsung offrent par ailleurs un accès simple et rapide aux nombreux services, contenus et applications qu’elles proposent grâce à une interface extrêmement intuitive.

Cette offre couplée de Bouygues Telecom et Samsung vient démocratiser à la fois la Smart TV, mais également la 4K UHD et les téléviseurs de grande taille. Le modèle Smart TV Samsung 4K UHD proposé dans de grandes tailles (43’’, 55’’ et 65’’) répond à une véritable demande de la part des consommateurs. Le segment des TV des plus de 40’’ est en effet en constante augmentation en France, en particulier celui des 65’’, dont les volumes ont triplé en trois ans.

La Smart TV Samsung 4K UHD embarque de nombreuses technologies pour un rendu d’image caractérisé par des couleurs éclatantes, un taux de contraste maîtrisé et des images ultra-réalistes : 4K UHD, HDR10+, processeur puissant. Grâce ses bords fins, elle offre un design épuré s’intégrant facilement dans tous les intérieurs.

Une fois l’offre souscrite auprès de Bouygues Telecom, le client sera redirigé vers une page Samsung dédiée afin de choisir la taille de la Smart TV 4K UHD qu’il souhaite acquérir pour bénéficier de l’offre.