Bose Sleepbuds II : bonne nuit, les petits !

Entre les cas de coronavirus à la hausse, Hanouna en permanence à la télévision et Rennes en Ligue des Champions, ce ne serait pas une énorme surprise que vous ayez du mal à dormir pour le moment. Les Sleepbuds II redessinés de Bose (250 $) sont IPX4 et livrés avec un étui de chargement de 30 heures. Mais la seule musique que ces écouteurs joueront est juste conçue pour vous aider à vous détendre. Avec la suppression du bruit et plus de 35 pistes spécialement composées reflétant les fréquences des perturbateurs de sommeil courants, ces minuscules écouteurs arborent également un revêtement spécial pour les empêcher de vous agacer lorsqu’ils entrent en contact avec votre oreiller. Ajoutez 10 heures de sons répétitifs à chaque charge et ils dureront bien plus longtemps que vos nuits de profond sommeil en solitaire…