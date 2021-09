Bose QuietComfort 45, réduction du bruit améliorée et autonomie d’une journée

De nos jours, vous aurez du mal à trouver une marque audio grand public qui ne fabrique pas de casques antibruit, mais les QuietComfort 35 de Bose restent parmi les plus emblématiques. Il semblait que le géant américain avait abandonné la gamme QuietComfort lorsqu’il a présenté le (également excellent) casque antibruit 700, mais Bose a annoncé aujourd’hui le QuietComfort 45. Ressemblant à une véritable suite des QC35, ce nouveau modèle à environ 350 € proposent deux modes : Quiet est évidemment le réglage de suppression du bruit, et on peut prédire que la magie ANC de Bose est toujours aussi bonne, tandis que le mode Aware bascule le casque en transparence totale. Les NC Headphones 700 étaient parfaits pour isoler votre voix pendant les appels, et il semble que le QC 45 suivront, utilisant des micros à formation de faisceau pour se concentrer sur ce que vous dites tout en bloquant la cohue de fond.

Du point de vue de la conception, Bose semble avoir largement conservé la même construction légère, principalement en plastique, et comme le QC35 avant, ce casque est disponible en blanc ou en noir avec une finition mate. Bose a également choisi de s’en tenir aux boutons pour les commandes plutôt que d’introduire des pavés tactiles, et vous pouvez vous connecter simultanément à deux appareils Bluetooth 5.1. Avec 24 heures d’autonomie sur une charge complète, ils devraient vous accompagner confortablement pendant un vol long-courrier. Et comme voyager est à nouveau possible, ce QuietComfort 45 arrive juste au bon moment. Vous pourrez en acheter une paire à partir du 30 septembre prochain.