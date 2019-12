Bose QuietComfort 35 – Star Wars The Rise of Skywalker Edition – Réveillez le seigneur Sith qui est en vous

Les Américains ont bien de la chance… Ils se voient proposer une édition très spéciale des Bose QuietComfort 35 sur le thème de Star Wars. Un gadget de plus en édition limitée ? Pas seulement. Bose dévoile là une nouvelle paire aux écouteurs teints de noir et de rouge, et surtout estampillés du nouvel insigne Sith. Histoire que personne ne doute de vos intentions machiavéliques. Lorsque vous n’essayez pas de faire exploser des planètes ou de lancer des Skywalkers sans méfiance dans des puits sans fond, ces écouteurs frappants vous aideront à faire le vide, via une technologie de suppression du bruit acoustique bloquant toutes les distractions indésirables – car même les seigneurs Sith méritent bien un peu de tranquillité, parfois.