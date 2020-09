Bose lance trois nouvelles paires de ses lunettes de soleil audio Frames

Bose n’abandonne pas les lunettes de soleil avec son intégré. Aujourd’hui, la marque a annoncé non pas une, non pas deux, mais trois nouvelles paires, la société promettant la fonctionnalité d’écouteurs haut de gamme intégrée à chacune. Les plus intéressantes sont probablement les Frames Tempo, des lunettes de soleil de sport durables et légères, livrées avec trois formes de plaquettes de nez différentes pour les empêcher de glisser sur votre visage à mi-course. Un haut-parleur de 22 mm se trouve dans chaque tempe, suffisant, selon Bose, pour faire du vélo à 30 km/h tout en étant capable d’entendre ce dont vous avez besoin autour de vous.

Elles résistent aux intempéries, aux rayures, à la transpiration et aux chocs et proposent huit heures d’autonomie. Les Frames Tenor et Soprano, quant à elles, s’appuient sur les Frames d’origine avec une meilleure réponse des basses, des haut-parleurs de 16 mm, une autonomie de batterie prolongée à 5h30 et une prise de voix nettement améliorée. Les trois modèles bloquent jusqu’à 99% des rayons UV et, bien qu’ils restent plus volumineux que les lunettes de soleil ordinaires, Bose a fait un bon travail en intégrant ses différents composants aussi discrètement que possible. Ils seront disponibles à l’achat à partir du 24 septembre.