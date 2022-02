Bose annonce sa nouvelle Smart Soundbar 900

Une nouvelle barre de son sans fil « tout-en-un » qui associe le Dolby Atmos aux technologies spatiales de Bose.

Cette barre de son Dolby Atmos qui offre une expérience immersive hors pair pour la musique et les films. Grâce aux technologies de spatialisation propres à Bose, la Smart Soundbar 900 rehausse les flux Dolby Atmos en séparant les instruments, les dialogues et les effets, puis les oriente vers les différentes parties d’une pièce : au plafond, à droite ou encore à gauche. Elle est équipée à la fois d’interfaces sans fil Wi-Fi et Bluetooth, de Google Assistant et d’Amazon Alexa pour la commande vocale, ainsi que d’une application simple pour la commande tactile. Cette barre de son est également compatible avec Spotify Connect, AirPlay 2, ainsi que toutes les autres enceintes intelligentes Bose pour former un système audio multiroom d’excellente qualité.

Cette Soundbar 900 se connecte à un téléviseur via un seul câble et intègre l’ensemble de ses technologies dans un superbe boîtier monobloc. Elle est équipée à la fois d’interfaces sans fil Wi-Fi et Bluetooth, de Google Assistant et d’Amazon Alexa pour la commande vocale, ainsi que d’une application simple pour la commande tactile. Cette barre de son est également compatible avec Spotify Connect, AirPlay 2, ainsi que toutes les autres enceintes intelligentes Bose pour former un système audio multiroom d’excellente qualité. La Bose Smart Soundbar 900 est un puissant modèle « tout-en-un » qui remplace la Bose Smart Soundbar 700.

Alors que les barres de son Dolby Atmos classiques créent un son « aérien », la Smart Soundbar 900 va plus loin. La technologie Bose PhaseGuide fait découvrir aux utilisateurs de nouvelles dimensions avec une précision de pointe, en plaçant et « ancrant » un son distinct à droite et à gauche, là où aucun haut-parleur n’est pourtant positionné. Ainsi en visionnant un film, les spectateurs ont réellement l’impression qu’un hélicoptère les survole, tandis que les acteurs courent devant eux. Ou bien, lorsqu’un artiste chante au centre gauche de la scène, sa voix se fait entendre au centre gauche de la pièce. En l’absence de flux Dolby Atmos, les

effets spatiaux horizontaux sont tout aussi efficaces et la technologie Bose TrueSpace prend le relais pour un rendu vertical, en remixant les signaux afin d’ajouter de la « hauteur » sans nécessiter un haut-parleur supplémentaire au plafond.

Pour la programmation ou les listes de lecture, la technologie Bose QuietPort diffuse des basses exceptionnelles, pratiquement sans distorsion quel que soit le niveau de volume sonore. En outre, si le mobilier ou la disposition du système interfère avec la qualité audio, la technologie maison ADAPTiQ y remédie automatiquement pour obtenir des performances optimales partout, et en permanence.

La Soundbar 900 mesure à peine 5,82 cm en hauteur, pour un peu plus de 10 cm en profondeur et 104 cm en longueur. Caractérisée par sa forme ovale, sa grille métallique enveloppante, ses soudures fines, ses lignes épurées et son plateau en verre trempé poli résistant aux chocs, elle trouve élégamment place sous un téléviseur de 50 pouces ou plus. Son installation est facilitée grâce au port HDMI eARC et à un unique câble à brancher sur le téléviseur. Le Wi-Fi facilite l’accès à Spotify Connect et AirPlay 2 tandis que le Bluetooth permet l’appairage à un téléphone ou une tablette pour la diffusion de contenus en quelques secondes. Google Assistant et Amazon Alexa sont intégrés pour la commande vocale. Alexa permet par ailleurs de prendre et passer des appels téléphoniques, tandis que la fonction exclusive Bose Voice4Video aide à allumer la télévision sur la chaîne ou l’entrée vidéo demandée d’une simple commande vocale.

Cette barre de son sera commercialisée en coloris noir ou blanc arctique à partir du 1er février à 999,95 € sur le site Bose.fr