Bosch Design Vision, le vélo électrique de demain

Le voyage dans le temps n’existe peut-être pas (encore), mais cela n’a pas empêché Bosch de nous dévoiler un aperçu de l’avenir. La société a lancé un nouveau concept de vélo électrique appelé «Design Vision» qui nous montre à quoi les vélos électriques de demain pourraient ressembler. Conçu comme un Urban Sports Cruiser, ce deux-roues minimaliste présente un cadre en carbone avec des suspensions avant et arrière entièrement intégrées pour plus de confort et de contrôle, que vous rouliez sur un chemin de terre ou que vous traversiez les rues de la ville.

Bosch a installé son variateur Performance Line CX, qui offre un couple de 85 Nm, dans le cadre en carbone blanc de la Vision aux côtés des canaux de refroidissement latéraux pour aider à garder le CX en marche. La batterie robuste PowerTube 625 promet une capacité nominale de 16,7 Ah et une teneur en énergie d’environ 625 Wh, tandis que le système ABS vous évitera de tutoyer les haies et les voitures. Un système d’éclairage LED intégré et un ordinateur de bord sophistiqué Nyon renforcent les références futuristes de Design Vision et garantissent que ce vélo ne semblera pas déplacé dans la prochaine série de Black Mirror.