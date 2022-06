BoohooMAN lance une nouvelle collection avec Landon Barker

BoohooMAN lance une toute dernière collection en collaboration avec le chanteur, auteur-compositeur et influenceur Landon Barker. Cette collection sera lancée mondialement sur boohooMAN.com en juin, avec une gamme de prix allant de 19 à 67 euros.

BoohooMAN a collaboré avec Landon sur une collection capsule co-conçue, dont le lancement est prévu pour le mercredi 15 juin 2022. Composée de 40 pièces, la collection à l’inspiration “Rockstar” englobe une palette grunge traditionnelle avec une ambiance rock New Age, exprimant le style propre à Landon. Les silhouettes oversize s’accompagnent d’une esthétique élégante, tandis que les finitions usées et les détails à chaînes sont juxtaposés à des éléments plus délicats comme les perles.

La collection comprend également du polyuréthane brillant, du denim de luxe en jacquard et du jersey de qualité supérieure, finis avec un flocage en velours et des strass pour un look de rockstar ultime. « Nous sommes ravis de nous associer à Landon pour la première fois sur une collection co-créée, dit Samir Kamani, PDG de boohooMAN. Son style rock et avant-gardiste non conventionnel lui a permis de créer sa propre identité – ce que nous admirons et respectons chez boohooMAN. La campagne célèbre la personnalité et l’esthétique de Landon combinées avec les nôtres, et ensemble nous avons créé quelque chose de très spécial ».

Cette année, Landon a fait ses débuts sur les podiums avec le défilé AMIRI. Il apparaît actuellement dans la dernière série des Kardashian diffusée sur HULU, aux côtés de son père Travis Barker ; mais plus particulièrement, il a fait ses débuts musicaux sur le dernier album de Machine Gun Kelly, sur un titre qu’il a lui-même écrit, intitulé “Die in California” – et avec un certain nombre de projets solos prévus pour cet été, 2022 est en passe d’être une grande année pour le jeune musicien.