Bonne nouvelle : la high tech made in Germany de Loewe Technology revient en France

Bonne nouvelle pour les amateurs de beautés high tech made in Germany : Loewe Technology, présente dans 36 pays avec ses produits TV et audio haut de gamme et élégants, revient en France.

Jusqu’à présent, 20 nouveaux produits ont été lancés : quatre nouvelles lignes de téléviseurs (Loewe bild s, Loewe bild v, Loewe bild i, Loewe bild c), une nouvelle gamme audio avec des radios intelligentes, des barres de son 3D Dolby Atmos et des systèmes multiroom avec haut-parleurs, ainsi que la nouvelle marque life style We.by Loewe composée d’une série de téléviseurs au design coloré et de haut-parleurs Bluetooth.

En France, Loewe a établi un partenariat avec Comeback Electronic Solutions pour accélérer la croissance dans la catégorie des produits électroniques grand public de luxe. Le site de production high-tech et les 200 employés du siège social de Kronach sont le cœur même de Loewe. Loewe est désormais une entreprise familiale gérée par son propriétaire, Aslan Khabliev étant à la fois propriétaire et PDG. Avec son siège social et son site de production à Kronach, Loewe reste fermement ancré en Allemagne, où chaque téléviseur y est conçu et développé, tout comme les téléviseurs OLED et certains téléviseurs LCD qui y sont également fabriqués. La gamme de produits va aussi se diversifier dans le segment du luxe, entre machine à café entièrement automatisée et trottinette électrique prévues pour un lancement sur le marché en 2023.