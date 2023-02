B&O Beosound Emerge, le fin du fin du son

Imaginée en collaboration avec Benjamin Hubert de l’agence de design d’expérience LAYER, Beosound Emerge est une enceinte multi-fonctions, inspirée par l’aspect compact d’un livre entrouvert. Son design mince et sculptural en fait l’enceinte à poser par excellence, pensée pour se glisser n’importe où dans la maison, qu’elle soit placée dans un coin discret d’une pièce ou au contraire exposée fièrement sur un meuble.

Conçue pour prolonger l’écoute avec un encombrement minimal, Beosound Emerge (749 €) joue sur sa ressemblance avec un objet de design pour se fondre au milieu des livres et des éléments décoratifs. Les panneaux latéraux embrassent l’enceinte à la manière de la couverture d’un livre, alors que l’avant de l’enceinte est rehaussé du logo Bang & Olufsen, comme le nom de l’auteur qui s’affiche sur la tranche de son ouvrage.« Notre vision pour la Beosound Emerge consistait à concevoir l’enceinte la plus fine possible capable de proposer un son ultra-large bande et de spectre complet, le tout dans un petit format grâce à une nouvelle configuration révolutionnaire de haut-parleurs, explique Christoffer Poulsen, Vice-Président Senior et Responsable de la Gestion de Produit chez Bang & Olufsen.. Posée sur une étagère dans la chambre ou glissée dans un coin de la cuisine, Beosound Emerge permet, par son design mince, de prolonger votre écoute dans une nouvelle pièce ou de s’associer à une autre enceinte déjà présente dans le même espace pour un encombrement minimal ».

Créée à partir de matières sensuelles et chaleureuses issues là encore de l’univers intérieur, Beosound Emerge se compose d’une enveloppe en chêne qui enserre la tranche recouverte de textile Kvadrat. La base en aluminium microbillé et anodisé en doré évoque le luxe, alors que la forme élancée de l’enceinte en fait un objet esthétique sous tous les angles.

« Notre studio cherche à établir des partenariats durables avec les marques avec lesquelles nous travaillons. Beosound Emerge est née de notre seconde collaboration avec Bang & Olufsen. Cette enceinte ultra-fine a été conçue pour occuper le moins de place possible tout en assurant une performance audio optimale, pour répondre à la flambée des prix de l’immobilier résidentiel. Chez LAYER, nous sommes convaincus que la technologie doit contribuer au bonheur, mais ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une expression propre. C’est pourquoi il nous a semblé important d’imaginer une nouvelle forme architecturale avec une véritable sensibilité sculpturale et le recours à des matières associées plus traditionnellement à nos intérieurs. Le résultat est un design qui se différencie largement sur le marché saturé des équipements audio et qui s’intègre simplement dans n’importe quel intérieur », indique Benjamin Hubert, fondateur de LAYER.

L’interface utilisateur de la Beosound Emerge est intégrée de manière intuitive au sommet de l’appareil. Les boutons s’activent par une simple pression du doigt, permettant à l’utilisateur de suspendre la lecture de sa musique, de changer de morceau, d’accéder facilement à une station de radio pré-programmée ou à ses listes de lecture. Le contrôle du volume offre à lui seul une expérience unique puisqu’il appelle un mouvement circulaire du doigt pour hausser ou baisser le son, avec une interaction à la fois tactile et sensible.

L’ambition de Bang & Olufsen de créer une enceinte domestique inspirée par le design décoratif a permis de mettre au point une configuration unique des haut-parleurs, pour un appareil très mince qui couvre tout le spectre sonore. Pour parvenir à ce niveau de qualité acoustique, les designers ont travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs son de Bang & Olufsen.

Afin de garantir la finesse du design de la Beosound Emerge, le haut-parleur medium 37 mm est monté en position inclinée et, comme le tweeter 14 mm à dôme souple, positionné sur l’avant de l’enceinte. Le woofer 100 mm est quant à lui orienté vers l’arrière, ce qui permet une dispersion du son suffisamment large pour envelopper une pièce entière. Les performances en basses fréquences sont en outre optimisées grâce à la technologie Active Room Compensation, qui adapte le profil sonore au positionnement de l’enceinte dans l’espace, assurant ainsi une expérience d’écoute irréprochable dans n’importe quel intérieur.

Beosound Emerge est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast, elle est aussi dotée d’une radio et d’un microphone intégrés permettant une commande vocale. La connectivité brevetée par Bang & Olufsen Beolink est également proposée. Enfin, l’Assistant Google permet de lancer sa musique ou de lire l’actualité en gardant les mains libres.