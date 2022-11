Bluroc présente une édition spéciale de sa moto best seller : la Hero Desert Trophy

Les valeurs de Bluroc sont assez simples. Ce sont des enfants terribles avec un amour profond pour tout ce qui touche à la mécanique old school et qui veulent continuer à s’amuser peu importe la cylindrée, et surtout quel que soit l’âge, la profession ou le sexe. Bluroc n’est pas qu’une autre marque de motos vintages. C’est une façon de vivre, une façon d’être libre, et que l’on ne regrette jamais d’adopter.

La marque belge met le meilleur de sa créativité au service de sa passion pour les motos, donnant naissance à quelques uns des meilleurs scramblers en rapport qualité/prix sur le marché, comme la Tracker, la Spirit ou la Hero. Aujourd’hui, elle présente une édition spéciale de sa best seller, la Hero Desert Trophy, un scrambler vintage. D’ores et déjà disponible, elle devrait en séduire plus d’un.

Pour cette fin d’année, Bluroc présente une édition spéciale de son scrambler. Cette Hero Desert Trophy reprend les même caractéristiques que la Hero 125 avec des détails de finition noirs, comme le bras oscillant, les jantes, les feux et en contraste, quelques éléments laissés couleur alu brut comme le pare-pierre moteur, pieds de fourche, etc.

Les éléments de carrosserie sont peints en couleur sable mat et noir mat divisant le réservoir et le cache latéral en deux. Visuellement, ça affine les volumes et créé une continuité entre les deux éléments. Une ligne jaune vif assure la transition et s’accorde avec le logo très spécial de cette version. Le logo BLUROC en « cartouche » tracé en vert foncé sur fond jaune est un clin d’oeil aux célèbres logos du Camel Trophy…

Le moteur arbore le nouveau monogramme Bluroc sur les carters. Pour le reste, c’est une Euro 5 dernier cri. Elle s’apprécie en solo comme en duo. Ses suspensions hydrauliques réglables à grand débattement lui ouvrent toutes les routes même les moins asphaltées. Elle sera prochainement déclinée en 250cc.

Hero Desert Trophy – 3699 euros