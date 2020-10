Bleujour Move Ultimate, faites vos jeux à la française

Bleujour, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques originaux, design et performants, a dévoilé son Move Ultimate, une station de travail transportable ultra-performante à destination de tous les joueurs qui souhaitent disposer d’un PC puissant où qu’ils soient.

Pensé pour les joueurs, le Move possède une poignée ergonomique, intégrée dans son design, qui permet d’emporter avec un soi un PC ultra-puissant pour affronter où que vous soyez les meilleurs joueurs de la planète. Facilement transportable et prenant un faible espace sur un bureau, c’est un ordinateur doté des composants Intel NUC Elements Extreme apportant simplicité, flexibilité et une mise à niveau du matériel simplifiée pour avoir toujours une longueur d’avance dans l’univers du jeu.



Malgré sa taille réduite, le Move Ultimate associe processeur Intel Core de 9e génération, compatibilité carte graphique Nvidia GeForce RTX ou AMD Radeon RX, SSD M.2 NVMe, Wi-Fi 6, Dual Lan… Cet Ultimate est aussi équipé de deux Ports Thunderbolt 3, avec une vitesse sans précédent de 40Gbit/s.

Move Ultimate, 1450 €, bleujour.com