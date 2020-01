Bleujour CTRL, des claviers Bluetooth design en version toulousaine

Fabricant d’ordinateurs et d’accessoires périphériques originaux dont Kubb, ordinateur design ayant la forme d’un cube de 12 cm, la société Toulousaine Bleujour lance aujourd’hui une nouvelle édition de CTRL : un clavier « multi dispositif » USB et Bluetooth qui peut contrôler jusqu’à 4 appareils, et « switcher » en un clic entre votre PC, tablette ou smartphone. Proposant différentes finitions et couleurs, ce clavier élégant et silencieux présente de nombreuses touches raccourcis qui simplifient votre quotidien et une autonomie d’1 an via sa batterie ultra performante. CTRL est disponible en France auprès de ses revendeurs et sur le site, à partir de 79 €.

Pensé pour une utilisation régulière et intensive, le clavier CTRL est doté de touches extra fines qui assurent un confort de saisie inégalé avec un faible niveau sonore. CTRL est optimisé pour Windows® et Mac, avec pour chacun un pavé numérique et des touches de fonction dédiées (la luminosité de l’écran, le volume sonore, lancement de la lecture audio, …) qui facilitent le quotidien et optimisent la productivité des utilisateurs.

Imaginé et élaboré dans la même lignée que l’ordinateur Kubb, le clavier CTRL est disponible en plusieurs couleurs (peinture grainée) ou en aluminium, qui vous permettent de personnaliser votre environnement informatique à votre image.

CTRL est un clavier bi-mode, qui peut être utilisé en mode filaire USB ou en sans-fil en Bluetooth, offrant ainsi du choix et de la liberté à chaque utilisateur. Il est ainsi possible de connecter son clavier à l’ordinateur via le port USB, tout en ayant la possibilité de l’appairer aussi en BT à sa tablette ou smartphone. CTRL s’adapte ainsi à vos appareils et usages quotidiens.

Windows, Mac, AndroidTM, iOS (iPhone et iPad), Linux ou Chrome, quel que soit le système, il est possible d’appairer jusqu’à 3 périphériques et passer facilement d’un dispositif à un autre pour, par exemple, travailler sur l’ordinateur puis répondre à un message sur sa tablette ou téléphone et ce d’une simple pression sur l’une des touches dédiées.

Doté d’une batterie puissante, 1600 mAh rechargeable Lithium-ion polymère, ce clavier offre une autonomie longue durée d’au moins 1 an. Et lorsque le moment est venu de recharger celui-ci, le témoin lumineux de charge vous l’indiquera.

Le clavier CTRL2 édition limitée Gris Foncé pour MAC est équipé d’un système de rétroéclairage modulable : activer ou désactiver très simplement la luminosité des touches, mais aussi régler l’intensité de la lumière à sa convenance.