Bleu Jour lance le KUBB Fanless, chic et silencieux

Bleu Jour met à jour son produit phare Kubb en lui donnant un coup de fraîcheur, sans ventilateur ! Le fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires, annonce un « Refresh » du Kubb Fanless avec deux nouvelles finitions : Chrome et Série limitée Bleu. Au menu, une amélioration de la dissipation face à l’ancien modèle et une amélioration de l’extraction de la chaleur, le tout avec un design toujours plus beau.

Au-delà d’une recherche d’esthétisme et de sa petite taille, Kubb est plus qu’un formidable ordinateur de bureau, c’est un concentré de technologies aux performances professionnelles exceptionnelles. En effet, ces derniers modèles de la marque BLEU JOUR sont configurés avec un CPU Intel Core i3, i5 & i7 de 8éme génération 28W avec Intel Iris Plus Graphics 655. Doté de processeurs double cœur et quadricœur de dernière génération, d’une mémoire extensible jusqu’à 32Go et des dernières technologies de stockage SSD PCIe NVMe, Kubb apporte une puissance de calcul qui permet de tirer le maximum de ses applications professionnelles multimédia, financière, bureautique ou de gestion. Pour garantir des conditions d’utilisation ultimes, tous les Kubb édition Passive sont équipés de la technologie Thunderbolt 3.

Bien plus qu’un mini-ordinateur (12x12cm) qui se fera oublier sur votre bureau, Kubb Fanless est une petite merveille qui permet à ses utilisateurs de rester concentré sur l’essentiel de son travail grâce à un silence absolu. Outre son utilisation bureautique, Kubb Fanless à la maison est l’outil numérique idéal pour un véritable Home Cinéma et fabriqué sans aucune pièce mécanique. Asseyez-vous tranquillement dans votre canapé pour visionner vos films ou émissions en 4K, et profiter d’une excellente profondeur de couleurs, de détails et de contraste pour une expérience incroyablement immersive.

Kubb Fanless, à partir de 795 €