Black Bottle présente sa gamme de blends d’exception

Black Bottle propose une collection de blends d’exception au caractère non conventionnel et à l’équilibre parfait. Les techniques d’assemblage uniques de la marque sont fortement inspirées par son histoire en lien avec le thé et alimentées par la vision des frères Grahams.

BLACK BOTTLE ORIGINAL

70 cl – 40% Prix : 29 €

NEZ : Frais, Floral, Chêne fraichement scié, Épicé, Fumée

BOUCHE : Soyeux, Moelleux, Fruité, Fumée, Miel, Bruyère

FINALE : Doux, Épicé, Noix de Muscade, Poivre, Fumée

BLACK BOTTLE ISLAND SMOKE

­70 cl – 46,3% Prix : 35 €

NEZ : Épices douces, tourbe des îles et notes iodées

BOUCHE : Une union de la terre et de l’océan ; le poivre noir et sel de mer s’entrechoquent avec des céréales sucrées, de la vanille et de la cardamome

FINALE : : Longues et chaudes vagues d’épices de chêne et un soupçon de sel marin

BLACK BOTTLE DOUBLE CASK

70 cl – 46,3% Prix : 35 €

NEZ : Fruits secs et noix avec des notes de raisin,de chêne et d’orange

BOUCHE : Une explosion de fruits rouges

FINALE : Sèche et persistante avec des notes de raisins et d’un soupçon de caramel brûlé

