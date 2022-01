Biosmock de Finisterre, le blouson biodégradable

Portez votre manteau préféré pendant des décennies et il est voué à se dégrader. Des trous pour les pouces aux cols déchirés, la détérioration est le destin de chaque veste.

Mais même l’anorak le plus miteux restera dans les parages pendant des années. Essayez le Biosmock de Finisterre pour la taille : biodégradable par conception, il se décomposera à la fin de sa vie. La durabilité ne signifie pas que vous devez frissonner : comme l’approuvent les troupeaux du monde entier, la laine est excellente pour abriter la chaleur. Provenant d’agriculteurs du sud-ouest de l’Angleterre, la couche isolante est respirante, renouvelable et traçable. Pour sa structure compostable, son tissu est incrusté de fil bio de PrimaLoft. Fabriqué à partir de fibres recyclées et recyclables, il est optimisé pour se biodégrader uniquement dans des environnements spécifiques riches en microbes. Donc, à moins que vous n’aimiez camper dans des décharges ou des grottes sous-marines, votre blouson ne devrait pas se désintégrer tant que vous n’en aurez pas fini.

Conçu pour durer toute une vie (mais pas plus longtemps que nécessaire), le blouson comporte également des boutons-pression en plastique recyclé et des coutures en coton biologique. Et malgré sa construction verte, il vous protégera toujours de Mère Nature : le Biosmock est hydrofuge et coupe-vent, vous pouvez donc le porter comme couche extérieure autonome ou double lorsque les conditions l’exigent.