Bienvenue au DC Fandome, le 22 août prochain

Rejoignez les fans des sept continents pour le plus grand rassemblement de talents, d’annonces et de contenus dans l’histoire de DC.

Réservez la date et préparez votre tenue de cosplay ! Le samedi 22 août, à partir de 19 h en France, Warner Bros. va accueillir les fans du monde entier dans le DC FanDome – une expérience pour les fans, virtuelle, gratuite où aucun badge n’est requis.

Imaginez que tous les Super-Héros et Super-Vilains se réunissent enfin en un seul endroit pour célébrer le passé, le présent et l’avenir de DC. Accessible pendant 24 heures sur DCFanDome.com, cet événement mondial va plonger les fans dans le DC Multiverse, avec des annonces inédites concernant WB Games, Film, TV et Comics, et leur donner une occasion sans précédent d’écouter les acteurs et les créateurs derrière leurs films et séries télévisées préférés, notamment: Aquaman, The Batman, Black Adam, Black Lightning, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, SnyderCut de Justice League, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM !, The Suicide Squad, Supergirl, Teen Titans GO !, Titans et, dans les cinémas du monde entier cet automne, Wonder Woman 1984.

Le DC FanDome est l’endroit idéal pour être le témoin privilégié de ces annonces très attendues, être au courant des dernières actualités, voir des images exclusives et s’aventurer dans des mondes thématisés, conçus pour divertir tout le monde, des superfans de cinéma et de télévision aux gamers et lecteurs, aux familles et enfants. Avec une programmation spéciale pour attirer les fans sur tous les fuseaux horaires, vous aurez la possibilité de vivre une expérience qui vous est propre. À l’intérieur de cette convention virtuelle, les fans auront également accès à des événements locaux, mettant en vedette les visages et les voix de pays du monde entier dans leur langue d’origine . Peu importe où vous vivez, votre âge ou votre niveau de fan attitude, il y aura quelque chose pour vous.

Ann Sarnoff, Présidente et CEO de Warner Bros., a déclaré : « Il n’y a pas de fan comme un fan DC. Depuis plus de 85 ans, le monde s’est tourné vers les héros et les histoires inspirantes de DC pour nous emporter et nous divertir, et cet événement digital immersif donnera à chacun de nouvelles façons de personnaliser son voyage à travers l’univers DC sans fil d’attente, sans billet et sans frontière. Avec DC FanDome, nous sommes en mesure de donner aux fans du monde entier une opportunité passionnante et inégalée de se connecter avec tous leurs personnages DC préférés, ainsi que les talents incroyables qui leur donnent vie sur la page et à l’écran. »

Explorer le DC FanDome

L’épicentre du DC FanDome est le Hall of Heroes, où vous pourrez découvrir une programmation spéciale, des panels et des révélations de contenus à partir d’une grande variété de films, séries télévisées et jeux vidéo, disponibles en plusieurs langues, dont le portugais brésilien, le chinois, l’anglais, le français, allemand, italien, japonais, coréen et espagnol. À partir de là, naviguez plus profondément dans le DC Multiverse, en explorant cinq mondes satellites supplémentaires, chacun avec son propre contenu localisé et ses activités uniques, ainsi qu’un monde entièrement consacré à nos plus jeunes fans :

● DC WatchVerse: prenez place, rejoignez nos spectateurs virtuels et devenez complètement absorbé par les contenus incontournables venus du monde entier : des panels exclusifs aux visionnages de scènes inédites, en présence des acteurs, créateurs et équipes derrière les DC films, TV, Home Entertainment et Games.

● DC YouVerse: aventurez-vous dans ce monde, où VOUS êtes la star, pour découvrir les plus incroyables cosplay, fan-arts et contenus générés par les fans, à travers le monde entier, y compris, peut-être, le vôtre.

● DC KidsVerse: besoin d’un moyen de divertir vos enfants pendant des heures? Nous avons la solution avec un monde dédié auquel vous pouvez accéder directement sur www.DCKidsFanDome.com Cette zone propose une large gamme d’activités familiales pour nos jeunes fans.

● DC InsiderVerse: ce monde basé sur la créativité contient une vidéo centrale mettant en vedette le légendaire artiste, Jim Lee, également CCO et Editeur de DC, Walter Hamada, Président de la production cinématographique DC et Greg Berlanti, producteur éxécuif et créateur du DC TV Arrowverse, qui accueillera les fans avec une introduction au DC Multiverse. Entrez dans les coulisses avec les maîtres artisans qui donnent vie à DC sous toutes ses formes, des comics aux jeux vidéo, en passant par la télévision, les films, les parcs à thème, les produits dérivés, etc.

● DC FunVerse: prenez en main votre expérience DC FanDome et trouvez des éléments fun et partageables ; découvrez notre liseuse digitale de comics; les kits d’armure dorée WW84 et Batmobile DIY ; des cadeaux numériques et un magasin rempli de produits dérivés, y compris des exclusivités en édition limitée.

Rendez-vous à la maison Blerd & Boujee

Où sont mes Blerds? La deuxième célébration annuelle de la culture nerds noire revient avec la toute nouvelle Blerd & Boujee house au DC FanDome, apportant aux Blerds, LatinxGeeks et tous les nerds leur ambiance. Comme toute personne ayant eu la chance de participer à la toute première fête de bateau « Blerd & Boujee » (avec DJ D-Nice) au San Diego Comic-Con 2019 peut en témoigner, les fans ne voudront pas manquer les échanges et les conversations autour de cette culture.

Il n’y a rien de plus important pour DC que nos fans, et nous voulons vous mettre en avant ! En partenariat avec Talenthouse *, DC FanDome lance aujourd’hui un appel à vos meilleures réalisations et Fan Art DC. Montrez-nous votre cosplay, votre maquillage, vos tatouages et même votre propre Batcave! Assurez-vous de soumettre votre meilleure création à create.DCFanDome.com pour avoir une chance d’être présenté dans cet événement virtuel mondial et de montrer à vos compatriotes et au monde entier que vous êtes le super fan ultime de DC. Les artistes sélectionnés le jour de l’événement seront départagés par la communauté dans chacun de nos deux concours afin d’aider nos juges à déterminer les gagnants. Les artistes gagnants sélectionnés recevront une prime offerte par DC et Talenthouse.

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site officiel, DCFanDome.com, pour des mises à jour supplémentaires sur ce qui se passera à l’intérieur du DC FanDome, notamment le contenu passionnant sur notre nouveau blog, le Daily Star, qui démarre avec une note de bienvenue de Jim Lee lui-même. Suivez également les réseaux sociaux ci-dessous pour des mises à jour fréquentes sur les actrices/acteurs, créatrices/créateurs, écrivaines/écrivains, artistes et développeuses/développeurs de jeux-vidéos participants que vous pouvez vous attendre à voir.