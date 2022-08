Bienvenue à bord de ce Lego Hogwarts Express de 5100 pièces

Départ de la plate-forme 9 ¾ plus tard ce mois-ci…

Amateurs de trains et fans de Harry Potter vont se régaler avec le dernier ensemble Collector’s Edition de Lego. Le Lego Hogwarts Express est une reconstitution de 5129 pièces de la locomotive la plus emblématique du monde sorcier, s’étendant sur 1,1 m de long et dotée de sa propre reconstitution de la plate-forme 9 ¾.

L’ensemble comprend une machine à vapeur, une voiture à charbon et une voiture de tourisme, avec des briques lumineuses, et regorge de détails plus cachés qu’une carte du maraudeur. Les compartiments individuels font référence à des moments emblématiques de la série de films, et l’ensemble est livré avec une vingtaine de figurines, dont un Harry Potter adulte, marquant la première fois que ce personnage a reçu le traitement en brique. En plus de Harry, Ron et Hermione, il y a un échantillon représentatif d’acteurs allant des étudiants et enseignants de Poudlard à un détraqueur fantomatique.

Il peut être attaché au diorama de la plate-forme 9 ¾ en plusieurs points. Les instructions sont réparties sur quatre livrets, pour ceux qui considèrent Lego comme une activité de groupe.

Pour marquer l’arrivée de l’ensemble, Lego organise un concours pour permettre aux gagnants de voyager à bord d’un vrai train Lego Poudlard Express. Les familles gagnantes (deux adultes et deux enfants) bénéficieront d’une expérience d’une nuit sur le chemin de fer à vapeur du Yorkshire, comprenant une projection de film, un séjour de luxe dans une voiture personnalisée et beaucoup de temps pour jouer avec le nouvel ensemble. Le dîner et le petit-déjeuner seront servis dans le Great Station Hall et le voyage de retour est inclus.

Le prix inclut :

– Un circuit (nuit comprise) à bord du train LEGO Le Poudlard Express dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.

– Dîner et petit-déjeuner dans le hall de la gare

– Une nuit dans un wagon thématisé « salle commune » du Poudlard Express.

– Une projection d’un des films Harry Potter

– Le voyage aller-retour vers le Yorkshire

– De nombreux produits LEGO Harry Potter pour jouer à bord et le LEGO Harry Potter Le Poudlard Express – Edition Collector à emporter chez soi.

L’édition Collector Lego Harry Potter Hogwarts Express sera en vente à partir du 31 août, dans les magasins Lego physiques ainsi que sur le site Web Lego – où vous pourrez en savoir plus sur la compétition. Attendez-vous à payer 500 €.