Bientôt un Brompton Junction en plein Paris

Brompton, la célèbre marque de vélos pliants made in London depuis 1975, s’installe en France. Elle ouvrira les portes de sa première boutique parisienne ce samedi 29 mai au 85 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement. Un choix réfléchi qui traduit la stratégie de Brompton d’encourager la mobilité urbaine dans l’une des villes les plus « vélo-friendly ».

Offrant plus de 16 millions de combinaisons possibles d’engrenages, de couleurs, de guidons et d’accessoires, ce magasin emblématique, plus connu sous le nom de Brompton Junction, aura pour mission de transformer la façon dont les gens vivent et roulent dans les villes de demain. Avec une augmentation des ventes de plus de 400% et une demande en constante croissance au cours des 3 dernières années, Brompton compte plus 20 000 propriétaires de vélos en France. Brompton Electric enregistre également une hausse des ventes de +35% au cours des 12 derniers mois malgré la volonté de la marque de conserver la qualité artisanale de sa production.

« En répondant à la crise sanitaire et à l’urgence climatique au même moment, le visage des villes se transforme plus que jamais : les gens remettent en question leurs choix et leurs façons de mener leur vie quotidienne, explique Will Butler-Adams, PDG de Brompton. Avec un Brompton, nous les incitons à laisser leur voiture au garage, à sortir du sous-sol du métro et à remonter sur un vélo pour redécouvrir leurs villes dans le monde d’après. Ce genre de produit apporte un côté ludique à ses journées, peu importe le sens du vent ou le dénivelé des côtes. Ce sentiment de liberté de tailler la route peu importe la destination est tellement grisant par les temps qui courent. »

A l’occasion de l’ouverture de son 1er pas de porte en France, Brompton collabore avec l’artiste Lucas Beaufort, qui illustrera la vitrine de sa boutique avec ses créatures oniriques et colorées toutes droit sorties des années 90. Influencé par l’univers de Keith Haring et d’Ed Roth, Lucas Beaufort mixe les codes du graffiti et de la BD avec ses Gus Gus qui nous plongent dans un monde imaginaire où mobilité urbaine, art et liberté ne font qu’un.

Pour célébrer l’ouverture de ce nouvel espace dédié au vélo culte anglais, la marque dévoile un modèle inédit qui sera disponible en exclusivité dans la boutique Brompton Junction Paris. Conçu dans l’élégance parisienne, le modèle Brompton Electric Rivoli Edition est doté d’une finition laquée noire et de pneus à flanc beige gardant cette sobriété propre à la culture française. Avec 6 vitesses et 3 niveaux d’assistance, ce vélo électrique permettra un déplacement sans effort dans les quartiers cyclables de la ville jusqu’à Montmartre.