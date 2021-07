Beoplay EQ, les premiers vrais écouteurs sans fil ANC de Bang & Olufsen

La suppression active du bruit fait taire toutes sortes de bruits indésirables – le bourdonnement d’une cabine d’avion, le bavardage du bureau du voisin, la musique d’à côté. Enfin, ces écouteurs classés IP54 sont livrés avec une puce DSP dédiée à l’ANC, six micros ajustant automatiquement le niveau de suppression du bruit. Combiné avec l’ajustement parfait offert par les embouts en silicone, cela devrait vous assurer que vos oreilles soient épargnées de tout sauf du babillage le plus invasif. Les haut-parleurs de 6,8 mm à l’intérieur ont été réglés par les ingénieurs de B&O pour offrir le type de performances de premier ordre qui a fait la réputation de la marque danoise. Le boîtier de charge en aluminium compatible Qi offre jusqu’à 20 heures d’écoute. Avec 6 h 30 supplémentaires dans les écouteurs lorsque l’ANC est activé, et une charge rapide de 20 minutes pour récupérer quelques heures d’écoute, cela devrait les garder dans vos oreilles longtemps après que les voisins aient fait taire Ed Sheeran et soient allés au lit.