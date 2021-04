Beolab 28, « l’enceinte la plus avancée » de Bang & Olufsen

Bang & Olufsen imagine des équipements hi-fi accrocheurs depuis plus de 70 ans. Mais la société affirme que son nouveau haut-parleur sans fil est le produit audio le plus avancé techniquement à ce jour. La Beolab 28 est une enceinte colonne remarquablement élancée recouverte d’aluminium (des options argent, noir et bronze sont disponibles) couverte en tissu et en bois massif. Elle est aussi agréable à regarder que facile à vivre. Il reste encore à voir / entendre comment cela sonne, mais la Beolab 28 pourrait bien combiner le design classique B&O, l’ingénierie hi-fi haut de gamme et la convivialité du 21e siècle dans un seul et même produit haut de gamme.