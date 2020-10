Belleville, la marque Made in France de costume sur-mesure s’installe Rue Française

Il n’y a que des heureux hasards, la nouvelle marque de costume sur-mesure Made In France créée par Gilles Attaf s’installe au 9 Rue Française dans le 2e arrondissement parisien. Un clin d’œil pour cet entrepreneur qui s’engage depuis des années pour le Made in France.

Belleville a choisi de s’installer dans une boutique où se mêle mode et décoration, un concept-store où les meubles vintage industriels côtoient les prises de mesures. Dans ce lieu cosy et design, vous pourrez vous habiller en choisissant un costume de la collection ou encore un vêtement des marques partenaires comme les t-shirt en lin Splice, les pantalons ou pulls Jagvi… Et aussi redécorer votre intérieur en chinant des meubles sélectionnés dans toute l’Europe. Une offre très pointue pour un style chic parisien.

La marque s’engage pour le Made in France et fait fabriquer tous ses costumes par France Manufacture, dernière usine française à détenir ce savoir-faire en France. Participer à sauver et créer des emplois, valoriser les savoir-faire locaux et être acteur engagé de l’industrie, font partie de l’essence même de Belleville. Les tissus et matières sont également français, autant que possible.

Belleville, c’est aussi une rencontre entre le client et un conseiller tailleur, dans le flagship de la marque, située rue Française en plein cœur de Paris. A la clé : la promesse de passer un moment privilégié avec un professionnel qui pourra guider, conseiller et créer une relation suivie avec ses clients.

Boutique Belleville

Avec ou sans rendez-vous

9 Rue Française – Paris 2e

10h30 – 19h30

06 03 60 12 02