Belkin lance deux gammes pour l’iPhone 12

Belkin dévoile ses nouveaux accessoires conçus exclusivement pour les modèles d’iPhone 12 d’Apple : la Station de recharge à induction 3-en-1 Boost Charge Pro avec MagSafe, le Support de voiture pour grille d’aération Pro avec chargeur à induction intégré MagSafe, ainsi que les Protections d’écran UltraGlass.

Grâce à la nouvelle technologie MagSafe intégrée à l’iPhone et lancée lors de l’événement Hi, Speed, les accessoires compatibles MagSafe de Belkin offrent des capacités de chargement sans fil sécurisées jusqu’à 15W. Les accessoires Belkin offrent un confort mains libres ultime pour l’installation de votre smartphone au sein de votre véhicule, et une protection supplémentaire grâce aux protections d’écran en verre d’aluminosilicate de lithium (LAS) de conception allemande.

“Belkin se penche déjà sur de nouveaux accessoires, dont un support de voiture et une station de recharge à induction 3-en-1. Nous avons hâte de voir les différentes façons dont les utilisateurs s’approprieront les accessoires MagSafe, créant ainsi un écosystème robuste et en constante expansion”, explique Deniz Teoman, Vice-Président de l’ingénierie des systèmes matériels chez Apple.

“Travailler aux côtés d’Apple nous a permis de concevoir des accessoires complémentaires aux appareils les plus personnels de nos clients”, déclare Steven Malony, Vice-Président et directeur général de Belkin International. “Nous sommes ravis de satisfaire nos clients en leur proposant des technologies et expériences en accord avec leurs attentes. Nous sommes impatients de présenter ces nouveaux accessoires pour les utilisateurs d’iPhone”.