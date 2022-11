Bee Line x Timberland – La boots prend des couleurs

Bee Line et Timberland s’associent une 9ème fois pour une capsule qui célèbre l’héritage culturel de l’iconique boots en la catapultant dans le futur. Avec ces trois versions classiques monochromes jaunes, noires et rouges à embout en caoutchouc, Joe Au, directeur créatif de Bee Line, rend hommage au style « Crimson » de 2014, alors limité à 300 exemplaires dans le monde. Pour assurer performance et stabilité sur tous les terrains et par toutes conditions météorologiques, la semelle extérieure crantée de la boots Bee Line x Timberland 6″ Rubber Toe assure une excellente adhérence. Fidèle à l’engagement environnemental des deux marques, ce modèle unisexe est également composé de la membrane imperméable TimberDry et du tissu ReBotl, contenant au moins 50% de plastique recyclé, et du cuir responsable Better Leather.

boots Bee Line x Timberland 6″ Rubber Toe, 240€ || veste Bee Line x Timberland® Sherpa Fleece, 170 €

boots Bee Line x Timberland 6″ Rubber Toe, 240€ || veste imprimé Bee Line x Timberland, 180 €

boots Bee Line x Timberland 6″ Rubber Toe, 240€ || sweat à capuche New York; Bee Line x Timberland, 160 €