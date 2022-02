Bee Line for Billionaire Boys Club et Timberland, nostalgie nineties

Bee Line for Billionaire Boys Club et Timberland s’associent pour une 8ème collaboration afin de célébrer l’impact culturel de l’iconique 6’ boots dans l’univers inspirant de la rue avec une version complètement réimaginée. S’appuyant sur l’esthétique fonctionnelle outdoor et workwear de Timberland, la collection se traduit également par une gamme de vêtements et d’accessoires aux nuances terre réhaussées de couleurs pop et de motifs tout droit sortis des années 90.



La boots de la collection Bee Line x Timberland est inspirée de la Premium 6’ Rubber Toe

Waterproof imaginée en 2020, revisitée pour cette 8ème collaboration et cette fois-ci adaptée à la femme. Dotée de cuir Better Leather (issu d’une tannerie responsable classée Argent pour ses pratiques environnementales) et de la membrane imperméable écoresponsable TimberDry, cette nouvelle édition dévoile des détails et un embout en caoutchouc coloré (orange électrique, vert sapin et noir) offrant une protection ultime pour affronter les éléments et contrastant avec le cuir olive foncé de la boots.

Mais les clins d’oeil au passé ne s’arrêtent pas aux chaussures : parmi les pièces phares, la

polaire 100% recyclée Bee Line x Timberland affiche les motifs géométriques chers aux

nineties et se décline aussi en pantalon. Les classiques sont aussi de la partie avec des

hoodies et T-shirts à manches longues à logo dans de nouvelles couleurs vibrantes et des

tailles inclusives, du XXS au XXXL.



La collaboration Bee Line for Billionaire Boys Club x Timberland est incarnée par le rappeur

new-yorkais Jadakiss, connu pour son impressionnante collection personnelle de boots

Timberland, et l’artiste aux multiples facettes Aurora Anthony. La campagne rappelle à quel

point l’iconique boots Timberland s’est imposée parmi les plus grands noms de la rue, en

s’érigeant en symbole de travail et d’acharnement pour se distinguer dans les grandes

capitales. Shootée dans une pizzeria authentique de la grosse pomme, la vidéo met à l’honneur toute une variété de personnages locaux rencontrés au hasard et tous désireux de connaître les dessous de la ville, le Bee Line Special, dans des discussions hautes en couleur.

La capsule Bee Line for Billionaire Boys Club x Timberland sera disponible en exclusivité dès

le 11 février dans tous les magasins phares de la BBC ICECREAM aux États-Unis, en Europe

et au Japon, ainsi qu’en ligne sur bbcicecream.com, bbcicecream.eu et billionaireboysclub.jp.

La collection sera disponible en ligne sur www.timberland.com et chez certains détaillants

premium le 18 février.