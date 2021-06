Beats présente aujourd’hui les Beats Studio Buds

Les Beats Studio Buds offrent un son haute qualité, intègrent les modes d’écoute Réduction active du bruit et Transparence, et peuvent être rapidement jumelés à un appareil Android ou iOS. Résistants à l’eau et à la transpiration (indice IPX4), ils ont une autonomie maximale de 24 heures. Pour la première fois, ils peuvent être jumelés d’un seul geste aussi bien à un appareil iOS qu’à un appareil Android.

Pour assurer un son puissant et équilibré, les Beats Studio Buds possèdent un système acoustique à double compartiment qui renferme un transducteur exclusif de 8,2 mm doté d’un diaphragme à deux couches, lui-même équipé d’un piston central rigide aux contours souples. Grâce à cette technologie, les Beats Studio Buds offrent une excellente séparation stéréo et une faible distorsion harmonique sur la courbe de fréquence pour que vous puissiez apprécier chaque note. Et pour les utilisateurs d’Apple Music, les Beats Studio Buds activent automatiquement l’audio spatial pour les morceaux mixés en Dolby Atmos afin de vous faire profiter d’une clarté et d’un son véritablement multidimensionnels.

Les deux modes d’écoute disponibles vous permettent de garder un contrôle total sur le son. Le mode Réduction active du bruit bloque les bruits extérieurs indésirables, y compris le bruit du vent, à l’aide d’un système de contrôle de gain dynamique qui fonctionne en temps réel. Pour assurer un son parfaitement net une fois le mode Réduction active du bruit appliqué, les Beats Studio Buds utilisent un algorithme qui contrôle le fichier source tout en corrigeant et en supprimant les artefacts compromettant la qualité du son, et ce jusqu’à 48 000 fois par seconde.

Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton « b » pour passer au mode Transparence et rester attentif à votre environnement. Les micros externes laissent passer les bruits environnants et les mélangent avec votre musique pour vous faire profiter d’une expérience d’écoute naturelle. Pendant les appels, les deux micros beamforming captent votre voix et filtrent les bruits extérieurs indésirables ainsi que le bruit du vent pour vous offrir une meilleure clarté. Les Beats Studio Buds prennent en charge Localiser sous iOS et Localiser mon appareil sous Android : une première pour un produit Beats. Localisez facilement vos écouteurs égarés à l’aide de leur dernière position connue (lorsqu’ils sont jumelés via Bluetooth) ou en émettant un son lorsqu’ils sont à proximité.

Ces Beats Studio Buds seront disponibles à la commande dès cet été au prix de 149,95 € dans trois couleurs Beats classiques : Noir, Blanc et Rouge Beats.