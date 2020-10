Beats Flex, les écouteurs les plus abordables de la marque

Vous ne verrez pas beaucoup de footballeurs les porter, mais ces Beats Flex constituent une bonne paire d’écouteurs sans fil pour affronter la crise de 2020, à seulement 49,95 €. Les écouteurs les plus accessibles de Beats sont dotés d’oreillettes avec Lecture/Mise en pause automatique, d’une autonomie de 12 heures, d’un connecteur de charge USB-C et de la puissance de la puce Apple W1.

Désormais, ces écouteurs magnétiques sont dotés d’une fonction Lecture/Mise en pause automatique, d’une autonomie de 12 heures, d’un tout nouveau transducteur acoustique et d’un micro amélioré pour enregistrer des performances sonores impressionnantes, ainsi que du partage audio pour écouter de la musique avec un ami, et d’un connecteur de charge USB-C. Les Beats Flex offrent un son d’une très grande qualité pour une fraction du prix de son prédécesseur, ce qui en fait le cadeau parfait pour les fêtes qui approchent.

Les Beats Flex sortiront dans quatre couleurs – Noir Beats, Jaune Yuzu, Gris cendré et Bleu ardent – Les versions Noir Beats et Jaune Yuzu sont disponibles en pré-commande dès aujourd’hui sur apple.com.