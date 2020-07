Beats by Dr.Dre, TikTok et Ashnikko lance le #BeatsDaisyChallenge

Beats by Dr.Dre s’est associé à TikTok et Ashnikko dans le cadre d’une collaboration autour de la création de son nouveau clip vidéo qui donnera vie à un univers créatif. Pour montrer l’étendue de cet univers en constante expansion, Ashnikko fera appel à la communauté TikTok pour faire partie du clip vidéo de son nouveau morceau qui sera réalisé en utilisant du contenu créé sur TikTok.

La campagne célèbre le pouvoir de la communauté de TikTok et sa capacité à fusionner expression créative et musique. La chanteuse et rappeuse Ashnikko donne le coup d’envoi de cette campagne en sortant son nouveau titre nommé « Daisy ». La vidéo intègre les quatre nouvelles couleurs des écouteurs Powerbeats Pro : Bleu glacier, Jaune Printemps, Rose Nuée et Rouge Lave. “Daisy” porte un message stimulant non conventionnel avec une production mélangeant les genres et présentant des effets sonores rauques.

Ashnikko : « Daisy est ma création favorite et Beats a vraiment su donner vie à cette incroyable et judicieuse conception. » Pendant quatre semaines, Ashnikko tirera parti de sa communauté de fans sur TikTok, appelant les créateurs de contenu à relever des défis conçus pour donner à la génération Z la possibilité de s’exprimer et de montrer sa créativité. Chaque semaine, un nouveau défi représentant une nouvelle couleur, sera lancé. Ashnikko et Beats sélectionneront les propositions les plus créatives à inclure dans la version finale du clip musical coloré, qui présentera le produit Beats, l’histoire des couleurs et incorporera les vidéos TikTok soumises pendant la campagne. Réalisée par la directrice de la mode, Charlotte Rutherford, les spectateurs verront se deployer le rêve de la fièvre de la cabine d’Ashnikko.

#BeatsDaisyChallenge est mis en ligne sur TikTok le depuis 11 juillet

Beats présente ses Powerbeats Pro primés, dans quatre nouveaux coloris lumineux : Jaune Printemps, Rose Nuée, Rouge Lave et Bleu Glacier. Disponibles dès maintenant sur Apple.com et chez les revendeurs agréés pour 249,95 €.